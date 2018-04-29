Çılgına döndü... G.Saray efsanesine "Çime basma" uyarısı!
Dev derbi öncesi TT Stadı'nda ilginç bir olay yaşandı.
Galatasaray'ın eski kaptanı ve efsane isimlerinden Bülent Korkmaz ile TT Stadı görevlileri arasında dev derbi öncesi tartışma yaşandı. Yayıncı kuruluşun yorumcusu olan Bülent Korkmaz maç öncesi çim zemine çıkınca olanlar oldu.
"BEN ÇİMLERE BASARIM KARDEŞİM"
Görevliler, sahaya giren Bülent Korkmaz'ın çime basmamasını ve sahadan çıkmasını istediler.
Bu uyarı sonrası bir hayli sinirlenen Bülent Korkmaz, "Ben çime basarım kardeşim" diyerek görevlilere tepki gösterdi. Stat görevlileri sahayı terketmesi konusunda ısrarcı olunca Bülent Korkmaz sinirli bir şekilde çıkış tüneline girerek, sahayı terketti.
İşte derbi tahminleri!
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