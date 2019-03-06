Çılgın iddia! Mourinho geri dönüyor...
Real Madrid, Ajax'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne beklenenden erken veda etti. Madrid ise büyük bir dedikoduyla çalkalanıyor: Mourinho geri dönüyor!
Dün akşam Şampiyonalr Ligi'nde Ajax adeta tarih yazdı ev kendi sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Real Madrid'i 4-1 gibi farklı bir skorla hezimete uğratıp, 'Kral'ın takımı'nı Avrupa'nın dışına itti.
Takımın eski futbolcusu şu anki teknik direktörü Santiago Solari'nin ise kredisi bu mağlubiyetle tamamen doldu. Başkan Florentino Perez'in hedefinde ise takımın eski teknik direktörü şu anda Beinsports'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için yorumculuk yapan Jose Mourinho olduğu belirtiliyor.
Real Madrid'in eski başkanlarından Ramon Calderon da Sky News'e konuştu ve bu yönde bir istihbaratı olduğunu belirtti. Calderon, "Şu anda Perez'in ilk seçeneğinin Mourinho olduğundan hiç şüphem yok. Zidane bıraktığında Mourinho Manchester United'daydı, o dönem bu iş için tam zamanı değildi. Perez'in tek saygı duyduğu teknik direktör Jose Mourinho'dur" şeklinde konuştu.
Portekizli teknik adam 2009-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve 1 Lig, 1 İspanya Kral Kupası, 1 de Süper Kupa baaşrısı elde etmişti.
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