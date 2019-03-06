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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.03.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Çılgın iddia! Mourinho geri dönüyor...

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Çılgın iddia! Mourinho geri dönüyor...

Real Madrid, Ajax'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi ve Şampiyonlar Ligi'ne beklenenden erken veda etti. Madrid ise büyük bir dedikoduyla çalkalanıyor: Mourinho geri dönüyor!

Dün akşam Şampiyonalr Ligi'nde Ajax adeta tarih yazdı ev kendi sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Real Madrid'i 4-1 gibi farklı bir skorla hezimete uğratıp, 'Kral'ın takımı'nı Avrupa'nın dışına itti.

Takımın eski futbolcusu şu anki teknik direktörü Santiago Solari'nin ise kredisi bu mağlubiyetle tamamen doldu. Başkan Florentino Perez'in hedefinde ise takımın eski teknik direktörü şu anda Beinsports'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için yorumculuk yapan Jose Mourinho olduğu belirtiliyor.

Real Madrid'in eski başkanlarından Ramon Calderon da Sky News'e konuştu ve bu yönde bir istihbaratı olduğunu belirtti. Calderon, "Şu anda Perez'in ilk seçeneğinin Mourinho olduğundan hiç şüphem yok. Zidane bıraktığında Mourinho Manchester United'daydı, o dönem bu iş için tam zamanı değildi. Perez'in tek saygı duyduğu teknik direktör Jose Mourinho'dur" şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam 2009-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştırmış ve 1 Lig, 1 İspanya Kral Kupası, 1 de Süper Kupa baaşrısı elde etmişti.

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Çılgın iddia Mourinho geri dönüyor...

Toni Kroos maçın ardından konuştu...

"Bir haftada her şeyi kaybettik"Real Madrid’in Alman oyuncusu Toni Kroos, Ajax’a elenmelerinin ardından kısa bir sezon değerlendirmesi yaptı.
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