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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.02.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Çılgın hamle! 90 milyon euro

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Çılgın hamle! 90 milyon euro

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un hemen arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de Pep Guardiola yaz transfer sezonu için takıma iki İngiliz beki monte etmeyi düşünüyor.

İkisi birden 90 milyon euro!

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre; kadrosunda sadece 4 İngiliz oyuncu bulunan City, Crystal Palace'lı sağ bek Aaron Wan-Bissaka ve Leicester'lı sol bek Ben Chilwell için harekete geçti.

Çılgın hamle 90 milyon euro

Leicester'ın 22 yaşındaki sol beki Ben Chilwell bu sezon takımıyla toplam 24 maça çıktı ve takımına 3 asistlik katkı verirken büyük gelişim kaydetti.

Çılgın hamle 90 milyon euro

Crystal Palace'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka ise 27 maça çıkarak büyük beğeni topladı.

İki oyuncu için City'nin 90 milyon euro harcaması bekleniyor. (Ben Chilwell - 55 milyon euro, Aaron Wan-Bissaka - 35 milyon euro)

İki beke 110 milyon harcamıştı

Son iki sezonda Benjamin Mendy (57,5 milyon euro) ve Kyle Walker'a (53 milyon euro) toplam 110 milyon euro harcayan Guardiola yine iki beke benzer bir rakam harcayacak gibi gözüküyor.

 

PSG'nin 23 maçlık yenilmezlik serisi Lyon deplasmanında sona erdi!

Lyon 2-1 PSG (MAÇ ÖZET)Fransa Ligue 1'de lider PSG, ligdeki ilk yenilgisini Olympique Lyon deplasmanında aldı. Paris temsilcisi mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maçta PSG'nin golünü Angel Di Maria kaydederken, ev sahibi takımın galibiyet golleri Moussa Dembele ve Nabil Fekir'den geldi. PSG bu sonuçla 56 puanla liderliğini sürdürken, Olympique Lyon ise 43 puana yükseldi.
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