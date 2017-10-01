Çileden çıktı, Yıldırım'a böyle patladı! Kocaman...

Akhisar maçının bitimiyle birlikte 1-0'lık yenilgi sonrası maçın hakemi Bülent Yıldırım'a isyan eden Kocaman tepkisini dile getirdi.

Alper Potuk kenara geldiğinde oyuncusuna "Bir şey yaptın mı?" diye soran teknik direktör Kocaman "Hayır" cevabını alınca Yıldırım'a olan tepkisi ve itirazlarını iyice arttırdı.

NE GÖRDÜN DE KIRMIZI VERDİN!

Sakinliği ile bilinen Aykut Kocaman karşılaşma sonunda gösterilen kartlara isyan ederken maçın hakemi Bülent Yıldırım'ı yanına gitmekten kendini alamadı.

Kocaman'ın, "Bana sadece şunun cevabını ver. Ne gördün de kırmızı verdin? Senden başka bir şey istemiyorum" dediği ama Yıldırım'ın herhangi bir karşılık veremediği ifade edildi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Akhisar Belediyespor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Martin Skrtel'in maç sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın odasına gitmek istediği öğrenildi.

55. dakikada Akhisar'ın atağını eliyle kesen Slovak futbolcu ilk sarı kartını görmüştü. Skrtel bu kez 86. dakikada yine elle oynama gerekçesiyle hakem Bülent Yıldırım tarafından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

Martin Skrtel'in karşılaşma sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın odasına giderek konuşmak istediği ancak yetkililerin araya girerek daha büyük ceza almaması adına oyuncuyu sakinleştirdiği belirtildi.

NOTU BELLİ OLDU

Akhisar'ın, Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta çıkardığı ve çıkarmadığı kartlarla büyük tepki çeken Bülent Yıldırım'ın notu da belli oldu. Yıl dırım 'ın, Merkez Hakem Kurulu tarafından, Fenerbahçeli Alper'e çıkardığı kırmızı kartın hatalı bulunduğu, ayrıca Soldado'ya diz attığı pozisyonda direkt kırmızı kart göstermediği için eleştirildiği öğrenildi.

Bu nedenlerle gözlemci Sefer Altuntaş'ın raporları doğrultusunda kendisine 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirilen 7.4 puan verileceği bildirildi. 45 yaşındaki Yıldırım'ın ayrıca 4 ile 6 hafta arasında dinlendirileceği vurgulandı. (Fotomaç)