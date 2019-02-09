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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
09.02.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Cihat Arslan'ın sakatlık kabusu!

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Cihat Arslan'ın sakatlık kabusu!

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarıda 3’te 0 çekerek düşme hattında son sıraya demir atmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası’nda Kasımpaşa’yı 3-1 yenerek yarı final kapısını aralayan Akhisarspor’da sakatlıklar yine can sıktı.

Bu sezon özellikle defans hattındaki sakatlıklarla birçok maçta elinde stoper kalmayan yeşil-siyahlılarda Kasımpaşa önünde omzu çıkan sağ bek Lopes ve yan bağlarından sakatlanan sol kanat Güray’ın en az 3’er hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geçen hafta Başakşehir maçında arka adalesinden sakatlanan golcü Bokila da 4 hafta forma giyemeyecek.

Süper Lig’deki Demir Grup Sivasspor deplasmanı öncesi Rotman’ın da cezalı olduğu Akigo’da stoperler Mustafa Yumlu, Dany, ön libero Eray’ın sakatlıkları sürüyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Bilal Kısa ve Kadir iyileşirken defans hattında Cocalic’in cezasının bitmesi ise teknik direktör Cihat Arslan’ın biraz olsun yüzünü güldürdü.

Kupada Kasımpaşa karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Cihat Arslan, "Ligin en pozitif futbol oynayan takımlarından biriyiz. Lider Başakşehir önünde ceza sahası içine 22 ortamız, kaleyi bulan 11 şutumuz vardı. Oynadığımız futbolun karşılığını puan tablosunda alamadık. Üzerine sakatlıklar, cezalar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ama çıkışa geçeceğiz" dedi.

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