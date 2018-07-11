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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.07.2018 - 13:31, Son Güncelleme:

Cihat Arslan'dan fikstür değerlendirmesi

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Cihat Arslan'dan fikstür değerlendirmesi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, "Herkesin şampiyon olabileceği ve alt lige gidebileceği enteresan bir lig. Belki de dünyanın en zor liglerinden biri." dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelin tesislerinde sürdüren Adana ekibi, teknik direktör Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet çalışması yaptı. 

Antrenmanda basın mensuplarına fikstürü değerlendiren Arslan, sadece ilk maç olarak değil genele bakıldığında eksikliklerinin olduğunu belirterek, "Bu eksikliklerimiz tamamlanırsa, ligin favorisi gördüğümüz takımlarla daha hazır bir şekilde karşılaşabiliriz. Ama bu rakiplerimizi hafife alıyoruz ya da onlara saygı duymuyoruz anlamına gelmiyor. Her takım bu ligde oynuyorsa hepsi çok değerli." diye konuştu. 

Arslan, ilk maçı sahalarından Tetiş Yapı Elazığspor ile yapacaklarını ifade ederek, "Elazığspor da bizim açımızdan çok önemli ve değerli bir rakip.

Onlara saygı duyarak, hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Sonuç olarak bütün takımlarla karşılaşacağız, bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama başlangıçta iç saha dış saha olarak bazı avantajlar ve dezavantajlar oluyor. Biz kendimizi avantajlı olarak görüyoruz. Ama bu maçın mutlak favorisi biziz demek değil." şeklinde konuştu. 

"Transfer olarak biraz eksiklerimiz var." diyen Arslan, "Başkanımız transfer konusunda İstanbul’da görüşmelerine devam ediyor. Onlar da bir an önce bizim aramıza girerse taktik antrenmanlara geçeceğiz. Hazırlık maçları ikinci etapla başlayacak. İkinci etapta eksikleri görmek ve transferlerin adaptasyonu açısından önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Arslan, Spor Toto 1. Lig’de daha önce çalıştığını ve oynadığını anımsatarak, şunları kaydetti: 

"Herkesin şampiyon olabileceği ve alt lige gidebileceği enteresan bir lig. Belki de dünyanın en zor liglerinden biri. Bu sene Gençlerbirliği ve Osmanlıspor gerçeği var. Çok önemli takımlar olarak görünüyor. Önemli kadro ve teknik yapıya sahipler. Bunları favori olarak görüyoruz ama biz de bu bölümde yer almak istiyoruz. Biz de bu yarışın içerisinde olacağız. Şu an için eksik görünebiliriz ama bunları tamamladığımızda 'biz de varız' deriz."

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