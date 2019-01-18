Cihat Arslan: "Utanç duyduğumuz bir durum var"
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, kadro skandalına değindi. Teknik heyet olarak üzerlerine düşen sorumluluğu aldıklarını dile getiren Arslan, "Utanç duyduğumuz bir durum var" dedi.
21 kişilik kadroda 13 yabancı bulundurarak kural ihlaline sebep olan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan şu ifadeleri kullandı:
İdari ve teknik bir hata bu. Büyük sorumluluk gerektiren bir şey bu. Maçın her şeyin önüne geçer bu. Üzgünüz. Kayserispor maçına gittik, geldik, son dakikada transferler, karmaşa yaşanırken, ciddi bir hata yaşandı. Bunun bir sorumlusu olur. Ben de dahil biri bunun hesabını öder. Kadroyu doldurmak için bu karmaşa yaşanırken ciddi bir hataya sebebiyet verildi. Biz teknik heyet olarak bunun sorumluluğun alırız. Futbolda hatalarla yüzleşmek zorundasınız. Bu ciddi bir şey başkanla yönetime değerlendirmek zorundayız. Sonuçla bu takımın teknik direktörü benim. Her şeyin sorumlusu olarak ben üstlenmek zorundayız. Sonuç itirazla alakalı bir şey. Skor olarak kaybedersiniz ama oyun olarak kaybetmemiştik. Güzel bir akşamdı. Bu güzel akşama bu yakışmadı, gölge düşürdü. Mağlubiyetler keyif vermez ama bazen kaybederken kazanırsınız. Bugün bunu başarmıştık. Çok utanç duyduğumuz bir durum var bugün.
Beşiktaş itiraz ederse temsilci raporuyla birlikte siyah-beyazlılar 3-0 hükmen galip sayılabilir.
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