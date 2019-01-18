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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.01.2019 - 23:10, Son Güncelleme:

Cihat Arslan: "Utanç duyduğumuz bir durum var"

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Cihat Arslan: "Utanç duyduğumuz bir durum var"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, kadro skandalına değindi. Teknik heyet olarak üzerlerine düşen sorumluluğu aldıklarını dile getiren Arslan, "Utanç duyduğumuz bir durum var" dedi.

21 kişilik kadroda 13 yabancı bulundurarak kural ihlaline sebep olan Akhisarspor'da teknik direktör Cihat Arslan şu ifadeleri kullandı:

İdari ve teknik bir hata bu. Büyük sorumluluk gerektiren bir şey bu. Maçın her şeyin önüne geçer bu. Üzgünüz. Kayserispor maçına gittik, geldik, son dakikada transferler, karmaşa yaşanırken, ciddi bir hata yaşandı. Bunun bir sorumlusu olur. Ben de dahil biri bunun hesabını öder. Kadroyu doldurmak için bu karmaşa yaşanırken ciddi bir hataya sebebiyet verildi. Biz teknik heyet olarak bunun sorumluluğun alırız. Futbolda hatalarla yüzleşmek zorundasınız. Bu ciddi bir şey başkanla yönetime değerlendirmek zorundayız. Sonuçla bu takımın teknik direktörü benim. Her şeyin sorumlusu olarak ben üstlenmek zorundayız. Sonuç itirazla alakalı bir şey. Skor olarak kaybedersiniz ama oyun olarak kaybetmemiştik. Güzel bir akşamdı. Bu güzel akşama bu yakışmadı, gölge düşürdü. Mağlubiyetler keyif vermez ama bazen kaybederken kazanırsınız. Bugün bunu başarmıştık. Çok utanç duyduğumuz bir durum var bugün.

Beşiktaş itiraz ederse temsilci raporuyla birlikte siyah-beyazlılar 3-0 hükmen galip sayılabilir.

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Akhisar hükmen mağlup olacak mı
Akhisar hükmen mağlup olacak mı?
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