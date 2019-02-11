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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak-Fotoğraf: İHA
11.02.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Cihat Arslan: "Oyuncularımın pes etmemesini beğendim"

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Cihat Arslan: "Oyuncularımın pes etmemesini beğendim"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Pozisyonda bulduk ama 2-2'ye getiremedik. Onun içinde üzüldük bunlar futbolun içinde olan şeyler ben oyuncularımın pes etmemesini ve iradesini beğendim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Arslan, "Maç öncesi var, maçın başlangıcı var. Planları yapıyorsunuz, antrenmanlar yapıyorsunuz, analizler yapıyoruz. Maç başını daha iyi planlamıştık. Burada farklı bir hava, atmosfer, ikinci bölgede geçiş oyununda basabilen bir Sivasspor burada hazırlıksız yakalanmamız gerektiğine hem çalıştık, hem anlattık hem de gösterdik. Ama iki gol ikinci bölge oyununda biz hücum ederken kaybettiğimiz bir top ve Sivasspor'un en önemli özelliklerinden biri geçişte öne doğru en çok sprint atan, en çok hıza ulaşan takımların başında geliyor. Birinci gol bile bile lades oldu. Oyuna dönmemiz 22'inci dakikayı buldu. Sonra oyunun kontrolü bize doğru döndü. Ama penaltıdan ikinci gol bizi demoralize etti. Mücadele anlamında tekrar ayağa kalkmayı başardık. Tekrar oyunun hakimiyetini elimize geçirmeye çalıştık. Bu yönde de irade ortaya koyduk. Golden sonra yapabileceğimiz tüm riskleri elimizdeki ölçülerce kullandık. Pozisyonda bulduk ama 2-2'ye getiremedik. Onun için de üzüldük, bunlar futbolun içinde olan şeyler, ben oyuncularımın pes etmemesini ve iradesini beğendim" dedi.
Arslan, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da verdiği kararlar ve maçtaki yönetimden dolayı tebrik etti.

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