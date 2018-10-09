Cihat Arslan 'milli' arayı avantaja çevirecek
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste zorlu sınavlara çıkan Akhisarspor, sezona verilen milli maç arasını çalışarak geçirecek.
Takımda 2 hafta önce işbaşı yaptıktan sonra lig ve Avrupa maçları nedeniyle oyuncularını istediği antrenman temposunda çalıştıramayan teknik direktör Cihat Arslan, milli araya özellikle hazırlık maçı almayacak.
Süper Lig’de 8 haftada 5 puanla düşme hattında kalan Akhisarspor’da Arslan, takıma eksik yanlarını çalıştıracak.
Yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Bilal Kısa ve Serginho’nun da bu süreçte iyileşmesi bekleniyor.
Akhisarspor, ligde 20 Ekim’de sezonun başarılı ekiplerinden Kasımpaşa’ya konuk olduktan sonra ilk 2 maçta puan alamadığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda 25 Ekim’de Sevilla deplasmanına çıkacak. Müzesinde 5 UEFA Kupası bulunan grubun favorisi Sevilla, İspanya Ligi’nde lider durumda bulunuyor.
Akhisarspor, bu deplasmanların ardından 29 Ekim’de ise sahasında Göztepe’yi ağırlayacak.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle