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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.09.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Cihat Arslan: Göğsümüzdeki ay-yıldızı temsil edeceğiz

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Cihat Arslan: Göğsümüzdeki ay-yıldızı temsil edeceğiz

Süper Lig'de Akhisarspor'a 2 yıl aradan sonra dönen teknik direktör Cihat Arslan, ligde başarı kovalarken ülkemizi temsil ettikleri UEFA Avrupa Ligi'nde de maçlara milli bilinçle çıkacaklarını söyledi.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki ilk antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Arslan, 2 yıl 25 gün önce bir Galatasaray maçının ardından ayrılıp yine Galatasaray maçı sonrası döndüğünü hatırlatarak, "Alışık olduğum, geçmişte futbolcu ve teknik direktör olarak görev yaptığım, evimde hissettiğim Akhisar'a döndüm. Hiç ayrılmamış gibiyim. Boşnak kökenliyim. Balkanların en önemli futbol figürlerinden Saffet Susic hocama, Krasnodar ve Galatasaray maçlarındaki muhteşem mücadele nedeniyle Cem Kavçak hocaya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Artık kendileri için çok çalışma zamanı olduğunu söyleyen Arslan, "Ben bıraktığımda bir Avrupa hayalimiz vardı. Ben yola çıkıp bu hayali dile getirmiştim ve bazı kesimler bunu yadırgamıştı. Akhisar ilçe takımı olarak bu hayali gerçekleştirdi ve o hayal bana nasip oldu. Üç kulvarda birden mücadele edeceğimiz zorlu bir süreç olacak. Lig olmazsa olmazımız. En önemli performansımızı ligde göstermeliyiz. Sonrasında da göğsümüzde ay-yıldız olduğu için, bu ülkeyi temsil ettiğimiz için UEFA Avrupa Ligi bize ayrı bir misyon yüklüyor. Bu 2 kulvar bizim açımızdan çok değerli" diye konuştu. Kendi döneminde kadroda 8 yabancı bulunduğunu, Galatasaray'a transfer olan Ömer Bayram, Muğdat, Başakşehir'e giden Soner gibi genç oyuncularla yola çıktıklarını belirten Arslan, "Şimdi alternatifli bir kadro var. Kadrodaki kırılganlıkları gidereceğiz" dedi.

CEBİNDEN 350 BİN TL ÖDEYİP DÖNDÜ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın yuvaya dönebilmek için 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğu Adanaspor'dan ayrılırken cebinden 350 bin TL ödediği ortaya çıktı. 2 ay önce göreve başlayıp yalnız maaş aldığı Adana temsilcisinden futbolcu gibi kendi bonservisini alarak Akhisar'a gelen Arslan, büyük fedakarlık yaptı. Cihat Arslan, ayrılık süreciyle ilgili detay vermeyip, "Adanaspor'da işler istediğimiz gibi gitmeyince benim istifam söz konusu oldu ama bir bedel ödeyerek serbest kaldım. Ben Akhisar'a gelebilmek için bedel ödedim" dedi. Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda sol dizinden sakatlanan Serginho idmana katılmadı.

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