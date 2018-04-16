Cihan Bulut'tan Eto'o yorumu: 'En zor zamanımızda...'

Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Atiker Konyaspor maçında taraftarın, Samuel Eto’o’ya gösterdiği protestoyla ilgili, “Bu taraftarın bir tepkisiydi. Bizim en zor zamanımızda Eto’o bizi bırakıp gittiği için taraftarımızın tepkisi oldu. Bu da gayet normal bir durum. Kalan 28 tane futbolcumuzu her fırsatta dile getiriyorum. Hepsini kutluyorum. En zor zamanımızda bile kaldılar. Eto’o, kaptan olmasına rağmen gemiyi erken terk ederek gitti. Seyirci de bu anlamda kendisine tepki gösterdi” dedi.

“Atiker Konyaspor maçı 6 puanlık bir maçtı”



Atiker Konyaspor maçının 6 puanlık maç olduğunu söyleyen Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, “6 puanlık bir maçtı bizim için, ben özellikle taraftarlarımızı kutluyorum. O sıcağa rağmen hiç ara vermeden takımımızı desteklediler. Şehir maç öncesi ve maç sırasında kenetlendi. Bir puan aldık, buna da Allah bereket versin diyoruz” dedi.

“Eto’o, kaptan olmasına rağmen gemiyi erken terk ederek gitti”



Antalyaspor taraftarlarının Eto'o protestosuna ilişkin ise Bulut, "Bu, taraftarın bir tepkisiydi. Bizim en zor zamanımızda Eto’o bizi bırakıp gittiği için taraftarımızın tepkisi oldu. Bu da gayet normal bir durum. Kalan 28 tane futbolcumuzu her fırsatta dile getiriyorum. Hepsini kutluyorum. En zor zamanımızda bile kaldılar. Eto’o, kaptan olmasına rağmen gemiyi erken terk ederek gitti. Seyirci de bu anlamda kendisine tepki gösterdi” şeklinde konuştu.

“Öyle bir şey olsaydı, aynı gün ortaya çıkardı”



Hafta içerisinde oyuncuların alacaklarını almadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadıkları iddialarına Başkan Cihan Bulut, şu cevabı verdi:

“Yok öyle bir şey. Futbolcular bir gün salonda çalıştılar. Hatta salonda çalıştıklarında ben de yanlarındaydım. Çok iyi konuştuk ve sohbet ettiler. Hatta futbolcular geldi, Asbaşkanımız Şefik Öz’ün doğum günü vardı. Pasta keserek, şakalaştık. Atiker Konyaspor maçı öncesi takımın havasını bozmak isteyen bir grubun çıkardığı dedikodular bunlar. Öyle bir şey olsaydı aynı gün ortaya çıkardı.”



“Biz ligi ortalarda bitiren, iyi yerde bitiren bir takım olacağız”



Ligde kalan 5 maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Bulut, “Benim bütün futbolcu kardeşlerime güvenim sonsuz. En zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmadılar. Kalan maçlarda ellerinden geldikleri kadar çıkıp oynayacaklar. Her maç bizim için 3 puan ve altın değerinde olacak. Biz kümede kalmak için mücadele veren bir takım olmayacağız. Biz ligi ortalarda bitiren, iyi yerde bitiren bir takım olacağız” diye konuştu.

Ligin 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlar almak istediklerini belirten Bulut, çıkıp futbollarını oynayacaklarını ve iyi mücadele vermek istediklerini ifade etti.