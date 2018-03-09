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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriÇiftçi: Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor
Futbol Çiftçi: Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor
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Sıradaki Haber:Çaykur Rizespor'da hedef üç puan!

Futbol
aa-spor
09.03.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Çiftçi: Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor

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Çiftçi: Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 10 maçlık serisi geçen hafta Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetiyle sona eren Gençlerbirliği'nde hedef yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni bir yenilmezlik serisi başlatmak.

Başkent ekibinin altyapısında yetişen futbolculardan takım kaptanı Uğur Çiftçi ile genç stoper Yıldırım Mert Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25. haftada karşılaşacakları Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı içinde olmasının kendilerini ilgilendirmediğini, karşılaşmaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor maçında kötü oynadıklarını, bu nedenle de çok üzgün olduklarını dile getiren Uğur, "10 maçtır kaybetmiyorduk. Her şey çok güzeldi. Gençlerbirliği yakıştığı, layık olduğu yerlere yavaş yavaş geliyordu. Buna bir iş kazası veya nazar boncuğu diyelim." diye konuştu.

Beşiktaş ile yapacakları maçın şampiyonluk mücadelesine etki edecek olmasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan Uğur, "Beşiktaş'ın yarışı bizi ilgilendirmiyor. Yeni bir seri yakalamamız lazım. İlk maç bu diye bakıyoruz. İnşallah, kazanır ya da puan alırız ve seriyi yeniden başlatırız." ifadelerini kullandı.

"ÜMİT HOCA BİZİ TANIYOR, BİZ DE ONU TANIYORUZ"

Uğur, Gençlerbirliği'nde aynı sezonda ikinci kez teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Özat'a ilişkin "O bizi tanıyor, biz de onu iyi tanıyoruz. Yeniden gelmesinin büyük katkıları oldu." dedi.

Ümit Özat'ın yeniden gelmesinin başkent ekibine olumlu yönde büyük etkisinin olduğunu belirten Uğur, şunları söyledi:
"Kendimi örnek verebilirim. Nerede baskı yapmam gerektiğini, nereye koşmam gerektiğini biliyorum. İstediklerini elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İsteklerini, ne beklediğini biliyoruz. O da bizden, hangi oyuncudan ne alacağını biliyor. Böyle olunca da başarı geliyor."

YILDIRIM MERT: "FORMA İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Başkent ekibinin altyapısından yetişen defans oyuncusu Yıldırım Mert Çetin de kimin şampiyon olacağının kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Önemli olan bizim Beşiktaş maçından puan ya da puanlar alabilmemiz." diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor yenilgisine kadar yakaladıkları seriye dikkati çeken Mert, "Güzel bir serimiz vardı, Alanyaspor maçıyla son buldu ama böyle şeyler olabilir.
Beşiktaş maçına iyi çalışıp iyi hazırlanıyoruz. Kimin şampiyon olduğu bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bu maçtan bizim puan ya da puanlar alabilmemiz. Bu amacımıza ulaşmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Mert, Beşiktaş karşısında forma giymesi durumuna ilişkin yaptığı şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı:
"Altyapıdan çıkan futbolcuların böyle fırsatları iyi değerlendirebilmesi gerekiyor. Palitsevich sakatlandı. Üzücü bir durum, bunun için sevinemem ama bana forma geldiğinde o formanın hakkını vermeliyim. Çünkü ben Gençlerbirliği altyapısından çıkıp A takım formasını giyip kabullenmiş bir oyuncuyum. Hocamız şans verdiği sürece elimden geleni yapıp forma için savaşacağım."

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