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Basketbol
AA
10.12.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu

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Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu

Çiçeksepeti.com firması, ING Basketbol Süper Ligi'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar resmi sponsoru oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, federasyon binasında gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Çiçeksepeti.com Üst Yöneticisi Emre Aydın'ın katıldığı belirtildi.

Sponsorluk anlaşması hakkında Türkoğlu'nun, "Her geçen gün büyüyen ve güçlenen basketbol ailemize çok değerli bir kurum daha katıldı. Rekabet seviyesiyle Avrupa'nın zirvesinde yer alan ING Basketbol Süper Ligi ve Çiçeksepeti.com markalarının iş birliği, iki kuruma da güç katacaktır. Uzun yıllar sürmesini umut ettiğimiz bu anlaşmasının iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Liginin resmi sponsoru oldu

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