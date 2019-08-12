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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.08.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı ilk maçı için çok etkileyiciydi

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Yusuf Yazıcı'nın ilk maçının ardından Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier değerlendirmelerde bulundu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Nantes galibiyeti sonrası yeni transfer Yusuf Yazıcı'nın performansını değerlendirdi.

Galtier, "Timothy Weah çok efor sarf etti ancak pozisyona giremedi. Yerine Yusuf Yazıcı'yı aldım. Orta sahada daha fazla kontrol istedim ve Yusuf girdikten sonra oyunu daha iyi kurmaya başladık. İkinci golü de onun kurduğu oyunla attık." diye konuştu.

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İlk maçında Yusuf Yazıcı çılgınlığı
İlk maçında Yusuf Yazıcı çılgınlığı

"Yusuf Yazıcı, yeni sezon hazırlıklarını eski kulübünde yaptı." diyen Fransız teknik adam, "Çok kısa süredir aramızda. Transferinin son 8 günü görüşmeler zorluydu. Fiziksel olarak takım arkadaşlarının çok gerisinde. Ancak, ilk maç performansı çok etkileyiciydi." dedi.

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Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı ilk maçı için çok etkileyiciydi

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