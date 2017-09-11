Christoph Daum'un görevine son verildi

Romanya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Christoph Daum ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı. Dünya Kupası Eleme Grubu'nda son olarak Karadağ'a yenilen ve Rusya'ya gitme şansuı yok olan Romanya'da fatura Daum'a kesildi.
Geçtiğimiz günlerde tecrübeli çalıştırıcının adı enteresan bir olayla anılmıştı. Bir basın kuruluşunu aşağılayarak "gidip balık tutsunlar" diyen Daum'a muhabir olta atmıştı.
Christoph Daum'a olta attılar!Romanya A Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum'a basın toplantısında olta atıldı