Christoph Daum'a olta attılar!

Bir Rumen gazeteci, kurumunu 'Gitsinler balık tutsunlar' diye eleştiren Romanya TD Christoph Daum'a basın toplantısında olta attı. pic.twitter.com/jITwkdTbJH— Fanatik (@fanatikcomtr) 28 Ağustos 2017
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, Romanya'da bir gazetecinin hışmına uğradı. Geçtiğimiz günlerde bir gazete için "Gitsinler balık tutsunlar" diyen Alman çalıştırıcıya gazeteci olta attı. Ortaya enteresan görüntüler çıktı. Deneyimli teknik adam olay karşısında fevri bir tavırda bulunmayarak açıklamalarına devam etti.