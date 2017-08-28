« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Futbol>Christoph Daum'a olta attılar!

Christoph Daum'a olta attılar!

Romanya A Milli Takım Teknik Direktörü Christoph Daum'a basın toplantısında olta atıldı

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Christoph Daum, Romanya'da bir gazetecinin hışmına uğradı. Geçtiğimiz günlerde bir gazete için "Gitsinler balık tutsunlar" diyen Alman çalıştırıcıya gazeteci olta attı. Ortaya enteresan görüntüler çıktı. Deneyimli teknik adam olay karşısında fevri bir tavırda bulunmayarak açıklamalarına devam etti.

Christoph DaumRomanyaolta
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL