Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriChristoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması
GeriFutbol Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 12.10.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması

Christoph Daum, Türkiye ve Max Kruse hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haberler | Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, Türkiye hakkında konuştu.

Almanya'nın Bild gazetesine röportaj veren Daum, Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Kruse hakkında görüşlerini paylaşı.

''BAKIN SİZDEN BİRİSİYİM DİYOR''

Daum, Alman futbolcu hakkında ''Kruse, bir teknik direktörün isteyeceği tarz bir oyuncu. Doğru bir karakteri var ve takımı için her şeyi yapar. İki hafta önce Türkiye Milli marşını okudu. Bunu yaparak taraftarlara 'Bakın, ben de sizden birisiyim' mesajı verdi. Milli marşı okuması çok önemliydi. Ayrıca Türkiye'yi benimsediğini gösterir. Bir yabancı oyuncu, böyle bir şey yapıyorsa sizden biriyim mesajı veriyor demektir.'' diye konuştu.

''TÜRKİYE'DE SABIR YOK''

Türkiye'deki teknik direktörlerin durumu hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ''Türkiye'de teknik direktörlere sabır gösterilmez. Onlardan hemen bir şey bekliyorlar. Anında takımı uçuracaklarını düşünüyorlar. Sabır göstermeyip kısa sürede gönderiyorlar. O yüzden Türkiye'de genç futbolcuları oynatmak teknik direktörler için çok zor oluyor.'' dedi.

Christoph Daumdan Türkiye ve Max Kruse açıklaması

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Christoph Daum'dan Türkiye ve Max Kruse açıklaması
Denizlispor'da Özdilek dönemi resmen başladı! "F.Bahçe maçı için..."
Cristiano Ronaldo'nun ismi stada veriliyor!
Trabzonspor'dan "Kurtarmak bizim kanımızda var" kampanyasına destek!