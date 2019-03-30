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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
30.03.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

Christian Luyindama'nın başı dertte

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Christian Luyindama'nın başı dertte

Belçika İçişleri Bakanlığı, Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den transfer ettiği Christian Luyindama için yasal işlem başlattı. Cim Bom'un Demokratik Kongolu stoperi, eski takımına veda için gittiği Anderlehct maçının sonunda rakip takıma küfretmişti.

Devre arasında Standard Liege'den Galatasaray'a transfer olan Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama, eski takımına veda için gittiği Anderlecht maçının sonunda rakip takıma küfretmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak Belçika İçişleri Bakanlığı'nın da harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlığa bağlı olarak çalışan futbol biriminin konuyla ilgili olarak polisten rapor aldığı ve yasal işlem başlattığı ifade edildi.

Belçika'daki kanunlara göre Luyindama'yı 250 ila 5 bin euroluk bir yaptırımın yanı sıra 3 ay ile 5 yıl arasında futbol sahalarından men cezası bekliyor.

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