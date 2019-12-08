Christian Luyindama için Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'den paylaşım!

Galatasaray'da çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Christian Luyindama için açıklama geldi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ameliyat olan Luyindama için Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

İnce, paylaşımında şu sözleri kullandı;

''Sevgili kardeşim Christian Luyindama ile ameliyatın ardından sabah viziti her şey yolunda''

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