Chris Warren, OGM Ormanspor'da! | Transfer haberleri...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi OGM Ormanspor, 30 yaşındaki ABD'li oyuncu Chris Warren'i transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ekibimiz geçtiğimiz sezonu Almanya'nın Eisbaren Bremerhaven takımında geçiren Chris Warren'i kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
İki numara pozisyonunda oynayan Warren, Türkiye'de daha önce Uşak Sportif, Yeşilgiresun Belediye ve Bahçeşehir Koleji formalarını giymişti.
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