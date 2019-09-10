Chris Singleton resmen Anadolu Efes'te
Anadolu Efes geçtiğimiz sezon Barcelona forması giyen Chris Singleton ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirildi.
Avrupa kariyerinde Lokomotiv Kuban, Panathinaikos ve Barcelona formalarını giyen Chris Singleton, geçen sezon İspanyol ekibinde görev aldığı 35 THY Avrupa Ligi maçında 8 sayı ve 4,4 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle