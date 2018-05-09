Chris Paul tarihe geçti!
James Harden'ın sakin bir maç çıkardığı gecede, top kayıplarının tutulduğu 1977-78'den sonra tarihte ilk defa bir oyuncu, 40+ sayı - 10+ asist - 0 top kaybı ile maçı noktaladı.
Esas dikkat çeken ise, seriyi noktalayan maçlarda Michael Jordan ile yan yana anılması oldu.
* Michael Jordan, 1989 play-off'larında, 4-2 kazanılan New York serisinin 6. maçını 40 sayı - 10 asist - 6 top kaybı ile bitirmişti.
* Chris Paul ise dün geceyi 41 sayı - 10 asist - 0 top kaybı ile bitirdi, tarihe geçti!
Top kayıplarının tutulduğu 1977-78'den sonra tarihte ilk defa bir oyuncu, 40+ sayı - 10+ asist - 0 top kaybı ile maçı noktalamış oldu.
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