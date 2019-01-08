Chris Evans, Pınar Karşıyaka'da!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka, kadrosuna yeni bir ekleme yaptı.
beIN Sports’tan İsmail Şenol’un haberine göre İzmir temsilcisi, Gran Canaria’dan ayrılan Chris Evans ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Bu sezon EuroLeague’de İspanyol ekibiyle 12 maça çıkan Evans, maç başı 19 dakikada 10.3 sayı 2.6 ribaunt 1.1 asist ortalamaları tutturmuştu.
Evans, ACB’de ise 9 sayı 3.2 ribaunt 0.4 asist ortalamaları ile oynamıştı.
Evans, 2017-18 sezonunda Monaco ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermişti ve Fransız temsilcisiyle Yunanistan’daki Final Four’da oynama şansı yakalamıştı. Evans, Fransa’da 23 dakikada 13.3 sayı 4.5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
Chris Evans’ın gelişinin ardından Kameron Chatman ile yolların ayrılması bekleniyor. (Eurohoops)
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