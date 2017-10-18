Dün gece yapılan antrenmanda pozisyon mücadelesi veren takımın iki uzunu Bobby Portis ile Nikola Mirotic arasında yaşanan gerginlik, Portis'in Mirotic'i hastanelik etmesiyle sonuçlandı.
Antrenmandan sonra Mirotic'in fark etmediği bir anda gelerek tecrübeli oyuncuya yumruk atan Portis, Mirotic'in yüzündeki kemiklerde, üst çenesinde kırıklar olduğu ve kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırılmasına neden oldu.
Mirotic'in iki kere Portis'in üzerine yürüdüğü, daha sonra yumruk yediği söyleniyor.
Eurohoops’un haberine göre; Mirotic yumruğu yedikten sonra birkaç dakika yerde yatmak zorunda kaldı.
Uzun süredir sürtüşme yaşayan ikilinin yaşadığı olaydan sonra Mirotic'in haftalarca parkelerden uzak kalması, Portis'in ise ciddi disiplin cezalarıyla karşılaşması bekleniyor.
Bulls'un Portis'in kontratını fesh etme hakkı bulunuyor.
Bulls aynı zamanda Mirotic'in büyük ihtimalle ameliyat olacağını açıkladı. (Skor)