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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.10.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Cherchesov: "Onlardan olağanüstü bir şey görmeyeceğiz"

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Cherchesov: "Onlardan olağanüstü bir şey görmeyeceğiz"

Rusya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın karşılaşacakları Türk Milli Takımı'nın nasıl oynadığını iyi bildiklerini söyledi.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Türkiye ile karşılaşacak Rusya'nın teknik direktörü Cherchesov, Yug-Sport Kompleksi'nde takımın antrenmanı sonrasında defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ile basın toplantısı düzenledi.

Cherchesov, Türkiye Milli Takımı'na ilişkin, "Teknik direktör Mircea Lucescu'nun takımını nasıl hazırladığını, onların nasıl oynadıklarını çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye ile iki maç yaptıklarını hatırlatan Cherchesov, ay-yıldızlı ekibin İsveç maçını da izlediklerini belirterek, "Türk takımında hiçbir şey değişmiyor. Bazen nüansları bulunan oyuncu değişikliği yapılıyor. Güçlü yönlerini bilen teknik bir takım. Ancak olağanüstü bir şey görmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Lokomotiv Moskova'da forma giyen kaleci Marinato Guilherme'ye maçta görev vereceğini bildiren Cherchesov, diğer mevkilerde görev yapacak isimleri henüz tam olarak belirlemediğini ifade etti. Cherchesov, antrenörler ve sağlık personelinin tavsiyeleri doğrultusunda kadroda değişiklikler yapabileceklerini kaydetti.

Cherchesov, Artem Dzyuba'nın Türkiye maçında oynayıp oynamayacağıyla ilgili soruya, "Dzyuba bacağındaki sorun yüzünden cuma günü antrenman yapamadı. Bugün antrenmana başından sonuna kadar katıldı. Doktorlarla görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğiz. Umarım, yarın takıma katılır." cevabını verdi.

Defans oyuncusu Georgiy Dzhikiya ise Türk Milli Takımı'nın karşısına galibiyet için çıkacaklarını belirtti. Rus futbolcu, "Kendimi iyi hissediyorum. Sahaya çıkmalı ve kazanmalıyız. En önemlisi bu. Bu düşüncelerle maça gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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