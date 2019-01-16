Chelsea'yi reddetti, Bayern'e gidiyor!
İngiliz Daily Mail, Chelsea için çok konuşulacak bir iddia yayınladı...
2000 doğumlu Callum Hudson-Odoi, bu sezon sadece 9 maçta forma şansı bulabildi ama Alman devi Bayern, genç kanat oyuncusunun aklını çelmeyi başardı.
Maurizio Sarri'den daha çok forma şansı bekleyen ama aradığını bulamayan Hudson-Odoi, Daily Mail'in iddiasına göre Bayern'e gitmek üzere...
Tek sıkıntı, kontratının önümüzdeki sezon sonunda bitecek olması ama Bayern, 18 yaşındaki genç yetenek için 35 milyon Sterlin'i gözden çıkarmış durumda.
Haberin detayında, eğer Hudson-Odoi bir sezon daha beklerse, önümüzdeki kış transfer döneminde sadece 500 bin Sterlin yetiştirme bedeli ödenerek 'serbest' statüye geçebilecek.
Chelsea, geçtiğimiz haftalarda Dortmund'un Amerikalı genç kanat oyuncusu Christian Pulisic için 58 milyon Sterlin ödemiş ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlamıştı. Pulisic hamlesinin, Hudson-Odoi'yi rahatsız ettiği söyleniyor.
Maviler son Premier Lig maçında evinde Newcastle United'ı yenmişti...
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