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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Daily Mail / Foto: Depo Photos
16.01.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Chelsea'yi reddetti, Bayern'e gidiyor!

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Chelsea'yi reddetti, Bayern'e gidiyor!

İngiliz Daily Mail, Chelsea için çok konuşulacak bir iddia yayınladı...

2000 doğumlu Callum Hudson-Odoi, bu sezon sadece 9 maçta forma şansı bulabildi ama Alman devi Bayern, genç kanat oyuncusunun aklını çelmeyi başardı.

Maurizio Sarri'den daha çok forma şansı bekleyen ama aradığını bulamayan Hudson-Odoi, Daily Mail'in iddiasına göre Bayern'e gitmek üzere...

Tek sıkıntı, kontratının önümüzdeki sezon sonunda bitecek olması ama Bayern, 18 yaşındaki genç yetenek için 35 milyon Sterlin'i gözden çıkarmış durumda.

Haberin detayında, eğer Hudson-Odoi bir sezon daha beklerse, önümüzdeki kış transfer döneminde sadece 500 bin Sterlin yetiştirme bedeli ödenerek 'serbest' statüye geçebilecek.

Chelsea, geçtiğimiz haftalarda Dortmund'un Amerikalı genç kanat oyuncusu Christian Pulisic için 58 milyon Sterlin ödemiş ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlamıştı. Pulisic hamlesinin, Hudson-Odoi'yi rahatsız ettiği söyleniyor.

Chelseayi reddetti, Bayerne gidiyor

Maviler son Premier Lig maçında evinde Newcastle United'ı yenmişti...

Chelsea 2-1 Newcastle United (MAÇ ÖZET)Premier Lig'de Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-1 yendi. İlk yarıya hızlı başlayan Chelsea 9. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi. İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu galibiyetle puanını 47'e çıkaran Chelsea, 4. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 18 puanla 18'inci sırada kaldı.
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