Chelsea'ye talip çıktı; Abramovich servet istedi
İngiltere'nin en zengin kişisi olarak bilinen Sir Jim Ratclifffe, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'yi satın almak istiyor.
Londra kulübünün Rus sahini Roman Abramovich ise, kulübü bedavaya elden çıkarmak istemiyor.
Dev Bisiklet markası Team Sky'ın patronu olmaya hazırlanan ünlü iş adamı, gözünü Premier Lig devine çevirdi.
Haberlere göre Chelsea'nin Rus sahibi Abramovich, kulübü satışı için 2,1 milyar sterlin talep etti.
Abramovich'in İngiliz iş adamlarının kulübe olan ilgisine sıcak bakmadığı; fakat 2,1 milyar sterlin gibi bir rakamı reddetmeyeceği ifade ediliyor.
Kulüple ilgili gelecek planları yapan Rus patron, Stamford Bridge'in kapasitesini 22 bin lişi artırarak 63 bine çekmek istiyor.
66 yaşındaki Ratcliffe'in 21 milyar sterlinlik bir serveti olduğu biliniyor.
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Chelsea Premier Lig'de son maçta deplasmanda Everton'a 2-0 mağlup olmuştu...
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