Chelsea'ye ilk maçında şok!

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçında son şampiyon Chelsea, Burnley karşısında darbe aldı. Maçta 9 kişi kalan Maviler mücadeleyi 3-2 kazandı.
Ev sahibi takımda 14. dakikada Gary Cahill direkt kırmızı kart gördü, Cesc Fabregas ise 81'de çift sarı kartla oyun dışı kaldı.
Stamford Bridge'deki mücadelede Chelsea'nin gollerini Alvaro Morata ve David Luiz kaydetti. Burnley'e galibiyeti getiren golleri Sam Vokes (2) ve Stephen Ward kaydetti.
Burnley bu skorla Premier Lig'e üç puanla başladı. Antonio Conte'nin ekibi ise 0 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, ikinci hafta maçlarında Tottenham deplasmanına gidecek. Burnley ise West Bromwich'i konuk edecek.
Öte yandan maçın ardından yapılan bir Caps’te Conte’nin telefonla konuşurken çekildiği fotoğraf paylaşılarak, “Hello Quaresma, I’m coming to Beşiktaş” ifadeleri kullanıldı.