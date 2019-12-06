Chelsea'ya müjde! Transfer yasağı...
CAS, Chelsea'nin transfer yasağını kaldırdı. İngiliz kulübü, ocak ayında transfer yapabilecek.
Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Premier Lig temsilcisi Chelsea'nin transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
FIFA, Şubat ayında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezası vermişti.
Bu karara itiraz eden İngiliz ekibi, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden gelen haberle sevindi. CAS, Chelsea'nin yasağının yarıya indirildiğini duyurdu.
İngiliz ekibi böylece Ocak ayında transfer yapabilecek.
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