MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriChelsea'ya müjde! Transfer yasağı...
GeriFutbol Chelsea'ya müjde! Transfer yasağı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
06.12.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Chelsea'ya müjde! Transfer yasağı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chelsea'ya müjde! Transfer yasağı...

CAS, Chelsea'nin transfer yasağını kaldırdı. İngiliz kulübü, ocak ayında transfer yapabilecek.

Spor Tahkim Mahkemesi CAS, Premier Lig temsilcisi Chelsea'nin transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

FIFA, Şubat ayında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde yapılan usulsüzlük nedeniyle 2 dönem transfer yasağı cezası vermişti.

Bu karara itiraz eden İngiliz ekibi, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden gelen haberle sevindi. CAS, Chelsea'nin yasağının yarıya indirildiğini duyurdu.

İngiliz ekibi böylece Ocak ayında transfer yapabilecek.

 

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Chelseaya müjde Transfer yasağı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle