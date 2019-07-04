Chelsea'nin yeni teknik direktörü resmen Frank Lampard!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
41 yaşındaki Lampard, imza sonrası şu açıklamalarda bulundu:
"Chelsea'ye teknik direktör olarak döndüğüm için inanılmaz mutluyum. Bu kulübe olan sevgimi, beraber yazdığımız tarihi herkes biliyor. Hemen ilk dakikadan, takımı yeni sezona hazırlamak için çalışmalara başlayacağım. Buraya başarılı olmak ve kulübe kupalar kazandırmak için geldim. Bir an önce takımın başında sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum..."
Frank Lampard, bir Chelsea efsanesi! Hatırlayalım...
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