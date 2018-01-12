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Chelsea'nin yeni stat projesine büyük engel!

Chelsea'nin 1 milyar sterline mâl olması beklenen 60 bin kişilik yeni stadyum projesine büyük engel... Yeni stadyumun yapılmasının planlandığı bölgeye çok yakın bir konumda ikamet eden bir aile, konuyu mahkemeye taşıyarak İngiliz devinin planlarına ket vurdu.

Hürriyet Haber
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Chelsea'nin patronu Roman Abramovich, takımın mabedi Stamford Bridge'i başka bir bölgeye taşımak istiyordu.

1 milyar sterline mâl olması beklenen 60 bin kişilik kapasiteli yeni stadyum projesi, Londra Belediyesi'nden de gerekli izni almıştı. Ancak yeni stadyumun inşaatı sürecinde hiç hesapta olmayan bir gelişme yaşandı.

Kulübün stadı taşımak istediği bölgede ikamet eden ve evleri yeni stadyumun yapılacağı yere çok yakın olan Crosthwaites ailesi, Chelsea'nin bu projesini mahkemeye taşıdı.

Yapılacak yeni stadyumun kendi evlerine güneş ışığı girmesini engelleyeceğini savunan aile, görülen davada haklı bulundu ve mahkeme, stadyumun inşaatının durdurulmasına yönelik bir karar verdi.

Bu gelişme sonrası Chelsea kulübü, yerel konseye itirazda bulunarak söz konusu kararı bozmasını istedi. Chelsea ile Crosthwaites ailesi arasındaki davanın akıbetinin ne olacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

- FANATİK -

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