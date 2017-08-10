Chelsea'nin hedefi Alex Oxlade-Chamberlain!

Ada basınında yer alan haberlere göre ; Premier Lig’de geçen sezonun şampiyonu Chelsea, bu futbolcu için 35 milyon Pound gibi bir bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Chelsea’nin İtalyan menajeri Antonio Conte’nin de Chamberlain’i kadrosunda görmek istediği, 23 yaşındaki futbolcunun da Maviler’e transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Daha önce Liverpool’un da gündemine gelen futbolcu için Chelsea, daha önce 25 milyon Pound teklif etmişti. Teklifteki artışın ardından transferin gerçekleşme ihtimalinin daha da yükseldiği kaydedildi.

Arsenal’in Fransız menajeri Arsene Wenger, dün düzenlediği basın toplantısında, ”Alex Oxlade-Chamberlain çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir potansiyele sahip olduğu için daha da başarılı olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

2010-2011 sezonundan beri Arsenal forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain, geçen sezon 45 maçta 6 gol atıp 10 kez de asist yapmıştı. (Ajansspor)