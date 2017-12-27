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Chelsea'nin gözü Bayern Münih'in yıldızında

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışına büyük oranda havlu atan Chelsea, transfer çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Maviler'in patronu Antonio Conte'nin transfer listesinde ise Bayern Münih'in yıldızı Arturo Vidal var.

Hürriyet Haber
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İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde kalan Chelsea'de ara transfer çalışmaları resmen başladı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda artık şampiyonluk ihtimallerinin bulunmadığını söyleyen ve bu sözleri büyük tepki çeken menajer Antonio Conte'nin transfer hedefinde ise dev bir isim var.

Maviler'in patronu, son olarak Brighton'ı 2-0 yendikleri Premier Lig maçının ardından yaptığı açıklamalarda daha önce Juventus'ta birlikte çalıştığı Arturo Vidal'i takımında görmek istediğini söyledi.

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2019 yazında bitecek olan Vidal için "Başka bir kulübün oyuncusuyla ilgili şu an için konuşmak doğru değil." diyen Conte, bununla birlikte "Eğer Vidal için savaşmam gerekirse buna hazırım." sözleriyle de transfere yeşil ışık yaktı.

Şilili merkez orta saha oyuncusu, bu yıl Bayern Münih ile çıktığı 23 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. (Fanatik)

Premier League

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