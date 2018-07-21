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Chelsea'den Gonzalo Higuain bombası!

Hürriyet Haber
21.07.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

Cristiano Ronaldo'yu 105 milyon euroya renkerine bağlayan Juventus'un UEFA engeline takılmamak için oyuncu satması gerekirken bu dönemde imdada adeta Chelsea yetişti.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Chelsea, Juventus'un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain'i kadrosuna katmak için Juve'yle ilk teması kurdu.

Napoli'de Higuain'le başarılı günler geçiren yeni teknik direktör Maurizio Sarri'nin, 30 yaşındaki yıldızı yeniden kadrosunda görmek istediği yazıldı.

 70-75 MİLYON EURO

Haberde Chelsea'nin ne kadarlık bir teklifle geldiğine dair bir bilgi verilmiyor ancak Higuain'in piyasa değernin 60 milyon euro olduğu göz önüne alındığında rakamın 70-75 milyon euro civarı olması beklenebilir.

Juventus iki sezon önce Gonzalo Higuain'i Napoli'den 90 milyon euroluk bedelle transfer etmişti.

Sky Italia'nın bir başka iddiası da Sarri'nin Juventus'un 1994 doğumlu savunmacısı Daniele Rugani'yi de istediği yönünde. Sarri genç stoperi Empoli günlerinden de tanıyor.

Sarri ayrıca Real Madrid'e gitmesi an meselesi olan Eden Hazard'ı da kadroda tutmak için her şeyi yapıyor. (Fanatik)

Etiketler: Transfer Haberleri , FUTBOL
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