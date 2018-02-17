Chelsea'den gitti! Almanya'da yıldız oldu
Chelsea’de bir türlü forma şansı bulamayan ve Dortmund’a kiralana Michy Batshuayi performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bu sezon Dortmund’un Aubameyang’ı Arsenal’e satmasının ardından Alman ekibiyle çıktığı 3 maçta 5 gol atan Batshuayi deyim yerindeyse Chelsea taraftarlarını adeta gözyaşları içinde bıraktı.
Güçlü fiziği, mesafe tanımaksızın attığı şutları ve driplingleriyle Dortmund taraftarlarının gönlünü fetheden golcü oyuncu Atalanta maçında attığı 2 gol sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Belçikalı yıldız, “yedek kulübesinde oturup gol attıktan sonra yeniden oyundan çıkmakla baş etmek bir golcü için son derece zordur. Chelsea’de bunu yaşadım. Conte maçlarımı izliyor mudur bilmiyorum. Onlar şu anda lige ve kupaya konsantreler. Haftaya da önemli bir Şampiyonlar Ligi maçları olacak. Umarım iyi bir sonuç alırlar” dedi.
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