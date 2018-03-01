Chelsea'de Morata pişmanlığı
Chelsea’nin sezon başında Real Madrid’ten 66 milyon Euro’luk (306 milyon TL) bonservis bedeliyle transfer ettiği Alvaro Morata, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’da yer alan habere göre, 35 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran İspanyol yıldızın, Maviler’deki geleceği tartışılmaya başlandı. 25 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Antonio Conte’nin de gözünden düştü. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle