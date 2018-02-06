Chelsea'de karar zamanı! Barcelona...
YEREL HABERLER CHELSEA'DE KARAR ZAMANI! BARCELONA...
İngiliz ekibi Chelsea’de geleceği tartışılan Antonio Conte’nin yerini Barcelona’nın eski teknik direktörü Luis Enrique alacak.
Diario Sport gazetesinin iddiasına göre bugün Conte hakkında karar vermek için bir araya gelecek olan Chelsea yönetimi anlaşmaları halinde Luis Enrique’yi Stamford Bridge’e getirecek. Sportif direktör olarak da Juliano Belletti’yi düşünen Chelsea’nin her iki isimle de prensipte anlaştığı iddia ediliyor.
Luis Enrique, Barcelona ile 2 La Liga şampiyonluğu, 3 İspanya Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
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