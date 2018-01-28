Chelsea'de deprem... Conte'nin yerine bakın kim geliyor!

Chelsea’de görev yapan İtalyan menajer Antonio Conte ile yolların ayrılacağı ve göreve daha önce Barcelona’yı çalıştıran Luis Enrique’nin getirileceği öne sürüldü.



Ada basınında çıkan haberlere göre; ilk yılında şampiyonluk yaşayan Conte’nin de son dönemlerde başarılı olamadığını kabul ettiği ve Roman Abramovic’in de bu değişikliğe sıcak baktığı ifade edildi.

Barcelona ile önemli başarılar kazandı.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

47 yaşındaki İspanyol teknik adam, kariyerine Barcelona PAF Takımı’nda başlamış ardından Roma ve Celta Vigo’yu çalıştırmıştı. 2014 yılında Barcelona A Takımı’nın başına geçen Enrique, Barcelona ile 2014-2017 arasında 12 kupa kazandı.

Öte yandan, geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Chelsea, bu sezon ise lider Manchester City’nin 15 puan gerisinde bulunuyor. 3.sırada kendisine yer bulabilen Conte ve öğrencileri, 50 puan topladı. City 50 puanla zirvede, Manchester United ise 53 puanla ikinci sırada. (Ajansspor)