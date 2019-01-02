Chelsea, zirveden kopmamak için kazanmak zorunda! iddaa'da banko...
Leicester yenilgisini, Watford ve Crystal Palace deplasmanlarında unutturan Chelsea, düşme hattıyla yakın temas halinde olan Southampton'ı konuk ediyor. Takımlardaki son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Pedro, Cesc Fabregas, Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi ve Danny Drinkwater'ın oynaması beklenmiyor.
- Crystal Palace maçında sakatlanan Olivier Giroud da muhtemelen yetişemeyecek.
- Stamford Bridge faktörünü, her ne kadar Leicester'a kaybetseler de, bu sezon iyi kullandıklarını söylemek mümkün. Arsenal, Liverpool, Manchester United ve Manchester City'ye burada geçit vermediler. (10 maç - 6 galibiyet - 3 beraberlik - 1 mağlubiyet)
Southampton
- Düşme hattıyla yakın temas halinde olan Southampton'da Ryan Bertrand iyileşti ama riske edilmeyecektir.
- Son maçlarda sahaya kaptan olarak çıkan Pierre-Emile Hojbjerg, Manchester City maçında takımın tek golüne de imzasını koymuştu. Cezalı!
- Bu sezon ligde oynadıkları 10 deplasman maçında 7 kere sahadan boynu bükük ayrıldılar, bu 10 maçta kalelerinde tam 21 gol gördüler.
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