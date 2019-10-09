Chelsea yeni Drogbasını buldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriChelsea yeni "Drogba"sını buldu
GeriFutbol Chelsea yeni "Drogba"sını buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
09.10.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Chelsea yeni "Drogba"sını buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Chelsea yeni "Drogba"sını buldu

Chelsea'nin altyapısında yetişen genç yeteneği Tammy Abraham, bu sezon 8 lig maçında 8 kez ağları sarsarak krallık yarışında Sergio Agüero ile zirveyi paylaşıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin genç santrforu Tammy Abraham, bu sezon gösterdiği üstün performansla takımının hücum gücüne önemli katkıda bulunuyor.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişi Sahilli eski yıldız golcü Didier Drogba'nın boşluğunu uzun yıllar boyunca dolduramayan Chelsea, aradığı oyuncuyu altyapısında buldu.

Chelsea'nin teknik direktörlüğünü üstlenen eski efsane oyuncularından Frank Lampard'ın güvenerek sezon başından bu yana ilk 11'de oynattığı Tammy Abraham, attığı gollerle İngiliz çalıştırıcının ve taraftarın yüzünü güldürdü.

Krallık yarışında zirvede

Bu sezon 8 lig maçında forma giyen 22 yaşındaki Abraham, ağları 8 kez sarstı ve kazandırdığı puanlarla takımının zirve yarışından kopmamasında başrolü oynadı.

Ligde her 72 dakikada bir fileleri havalandırma başarısı gösteren Nijerya asıllı İngiliz santrfor, gol krallığı yarışında Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile zirveyi paylaşırken, takımının bu sezon hücum yollarındaki açık ara en etkili oyuncusu oldu.

Drogba ile kıyaslanıyor

Hava toplarındaki üstünlüğü, atletik yapısı ve hızıyla futbolseverlerin beğenisini kazanan Tammy Abraham'ın üstün performansı, 2004-2012 ve 2014-2015 sezonlarında giydiği Chelsea formasıyla 381 karşılaşmada 164 gole imza atarak kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran Drogba'ya benzetilmesine neden oldu.

Drogba, Olympique Marsilya'dan Chelsea'ye transfer olduğu ilk sezonunda 26 maçta 10 kez ağları sarsarken, Abraham ise tüm kulvarlarda 11 maçta 9 gole imza atarak şimdiden Drogba'nın ilk yılındaki performansına yaklaştı.

Abraham gol atınca Chelsea kaybetmiyor

Ligde 14 puan ve averaj farkıyla 5. sırada yer alan Chelsea, Tammy Abraham'ın gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Londra ekibi, Abraham'ın ligde ağları sarstığı 4 maçın 3'ünü kazanırken, bir karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılarak 10 puan topladı.

Mavi-beyazlı ekip, ligde Abraham'ın ikişer gol attığı maçlarda Norwich City deplasmanında 3-2 kazanırken, konuk ettiği Sheffield United ile de 2-2 berabere kaldı. Chelsea'nin, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton Wanderers'ı deplasmanda 5-2 yendiği maçta Abraham "hat-trick" yaparken, 4-1'le geçtiği Southampton deplasmanında ise İngiliz oyuncu, bir kez fileleri havalandırdı.

Londra temsilcisi, Abraham'ın gol atamadığı lig maçlarında ise 2 mağlubiyet (Manchester United ve Liverpool), birer beraberlik (Leicester City) ve galibiyetle (Brighton & Hove Albion) sadece 4 puan çıkarabildi.

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de benzer şekilde sadece Tammy Abraham'ın gol attığı maçtan galip ayrılabildi. 22 yaşındaki golcünün ağları sarsamadığı ilk grup maçında ağırladığı Valencia'ya 1-0 kaybeden Chelsea, İngiliz oyuncunun bir golle skora katkıda bulunduğu Lille deplasmanını ise 2-1 kazandı.

İlk Hiddink keşfetti

Chelsea altyapısına 2004'te giren Tammy Abraham, ilk çıkışını 2015-2016 sezonunda gösterdi. UEFA Gençler Ligi'nde Chelsea formasıyla 9 maçta 8 kez ağları sarsan İngiliz oyuncu, Roberto Nunez'in ardından turnuvanın en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Abraham, 2014 ile 2016 yılları arasında Chelsea'nin altyapı takımlarında 98 karşılaşmada 74 kez ağları sarstı.

Abraham'ın altyapıda gösterdiği üstün performanstan etkilenen Chelsea'yi 2015-2016 sezonunda çalıştıran Hollandalı teknik direktörü Guus Hiddink, genç oyuncuyu o sezon Liverpool ve Leicester City ile oynanan lig maçlarında sonradan oyuna soktu.

Hiddink'in görevine son verilmesinin ardından 2016-2017 sezonunda Championship ekiplerinden Bristol City'ye kiralanan Tammy Abraham, ilk sezonunda ligde 23 kez ağları sarsarak krallık yarışında ikinci oldu. Sezonun en iyi genç yeteneği seçilen İngiliz oyuncu, takımının ligde kalmasında ise başrolü oynadı.

Aston Villa'yı Premier Lig'e çıkardı

2017-2018 sezonunda Premier Lig ekibi Swansea City tarafından kiralanan Abraham, tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada 8 kez ağları sarsarken, 2018-2019'da ise Championship ekiplerinden Aston Villa formasıyla yeniden çıkışa geçti.
Ligde normal sezonu 25 golle tamamlayarak Aston Villa tarihinde 1977'den bu yana bir sezonda en çok ağları sarsan oyuncu konumuna gelen Tammy Abraham, takımın yeniden Premier Lig'e çıkmasında önemli rol üstlendi. Finlandiyalı Teemu Pukki'nin ardından gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Abraham, sezonun en iyi 11'ine de seçildi.

İngiltere Milli Takımı'nı seçti

İngiltere Milli Takımı'nın tüm alt yaş ekiplerinde forma giyen ve 45 maçta 16 kez ağları sarsan Tammy Abraham, 2017 yılında İngiltere'nin A takımında 2 hazırlık maçına çıktı.

Hazırlık maçlarında oynadığı için milli takım seçim şansı devam eden Abraham, yüksek formunun ardından Nijerya Futbol Federasyonundan da teklif aldı.

Nijerya'nın teklifini kabul etmeyen Abraham, İngiltere Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kadrosuna dahil edildi.

Chelsea yeni Drogbasını buldu

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Obi Mikel: Trabzonspor'da onu görünce 'wow' dedim
Beşiktaş, Vincent Aboubakar için harekete geçti!
Denizlispor’da teknik direktör arayışları başladı
Sivasspor'dan 5 sezonun en iyi performansı