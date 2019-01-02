Chelsea, transfer bombasını patlattı! 64 milyon...
Liverpool ve Arsenal devredeydi, Chelsea tam 64 milyon Euro'ya işi bitirdi!
Dortmund'un 20 yaşındaki gelecek vaat eden Amerikalı oyuncusu Christian Pulisic, 64 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.
Anlaşma gereği bu sezonun sonuna kadar Dortmund'da kiralık olarak oynamaya devam edecek olan Pulisic, sezon bitiminde Londra ekibine katılacak.
Dortmund A takım direktörü Michael Zorc, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Pulisic'in rüyası Premier Lig'de oynamaktı. Kendisine sözleşme uzatma teklif ettik ama kabul etmedi. Chelsea'den gelen astronomik teklifi geri çeviremezdik."
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