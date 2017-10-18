Chelsea Roma maçı için futbolseverlerin meraklı bekleyişi sona eriyor. C Grubunda mücadele eden iki takımın üç puan mücadelesine tutulacağı Chelsea Roma maçı, birçok ülkeden takip edilecek. Peki, ülkemizden de izlenebilecek olan Chelsea Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele öncesi iki takıma dair bazı istatistikler

CHELSEA ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şanpiyonlar Ligi C Grubunun üçüncü mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadyumu'nda Roma'yı ağırlayacak. 18 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak olan bu mücadele, Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN İSTATİSTİKLERİ

Chelsea, evinde Roma'yla oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı (4-1 ve 1-0).



Roma, İngiliz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sekiz deplasman maçını da kazanamadı (2B 6M) ve bu karşılaşmaların tamamında gol yedi.



2010/11 sezonundan bu yana ilk kez gruptaki ilk iki maçını kazanan Chelsea, bunu başardığı her sezon grup aşamasını lider tamamladı.



Evinde oynadığı son 25 Şampiyonlar Ligi maçının 21'ini kazanan Chelsea (3B 1M), bu karşılaşmaların tamamında gol atmayı başardı.



Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında en çok gol atan iki takım Chelsea ve PSG (sekizer).



Gruptaki ilk iki maçını kaybetmeyen Roma (1G 1B), tarihinde ilk kez ilk üç karşılaşmayı yenilgisiz geçmek için sahaya çıkıyor.



Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 22 deplasman maçında kalesini gole kapatamayan Roma, son olarak Mart 2007'de 2-0 kazandığı Lyon karşılaşmasında gol yememişti.



Roma, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçın sadece birinde gol atabildi.



Michy Batshuayi, Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçta da gol atmayı başardı (dört şutta iki gol).