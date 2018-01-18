Chelsea penaltılarla kazandı, 4. tura çıktı

Premier League'de zirvenin uzağında yer alan Chelsea, Championship ekibi Norwich City'yi Stamford Bridge'de konuk etti. İki takım arasında yapılan ilk maç 0-0 sona ermiş ve tur atlayacak takımı belirlemek tekrar maçına kalmıştı.

İlk yarıda etkili gözüken Chelsea, 26. dakikada gole yaklaştı ancak Drinkwater'ın vuruşu üst direği salladı. 6 dakika sonra bu kez Norwich direği geçemedi. Nelson Oliverira'nın vuruşunda top üst direkten geri geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 55. dakikasında şık bir gole imza atan Batshuayi, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. 90+4. dakikasında Maviler şok oldu. Topu kafayla ağlara yollayan Lewis, skora denge getirdi ve maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

92. dakikada Willian ceza sahasında yerde kalırken, hakem Graham Scott Brezilyalı oyuncuya aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Öte yandan bu pozisyonda VAR sistemi kullanılmaması tepki çekti.

Mücadelenin ilk uzatma devresinde skor değişmezken; 117. dakikada Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, 120+1. dakikada da peş peşe iki sarı kartın ardından Morata kırmızı kartla cezalandırıldı ve Chelsea maçı 9 kişi tamamladı.

Eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Chelsea adına Willian, David Luiz, Azpilicuetaa, Kante ve Hazard atışları gole çevirdi.

Norwich'te ise Maddison, Vrancic ve Murphy vuruşları gole çevirirken, Oliveira ise atıştan yararlanamadı.

Rakibine penaltılarda 5-3, toplamda 6-4lük üstünlük sağlayan Chelsea, kupada adını 4. tura yazdırdı.

Chelsea 1 - 1 Norwich City

55' 1 - 0 Michy Batshuayi

90+4' 1 - 1 Jamal Lewis

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