« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Chelsea penaltılarla kazandı, 4. tura çıktı

Chelsea penaltılarla kazandı, 4. tura çıktı

Chelsea ile Norwich City, İngiltere Federasyon Kupası (FA CUp) 3. tur tekrar maçında karşı karşıya geldi. 90+4. dakikaya kadar önde götürdüğü mücadelenin uzamasına engel olamayan Maviler, 9 kişi tamamladığı maçı penaltılar sonucu toplamda 6-4 ile kazanarak 4. tura çıktı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Premier League'de zirvenin uzağında yer alan Chelsea, Championship ekibi Norwich City'yi Stamford Bridge'de konuk etti. İki takım arasında yapılan ilk maç 0-0 sona ermiş ve tur atlayacak takımı belirlemek tekrar maçına kalmıştı.

İlk yarıda etkili gözüken Chelsea, 26. dakikada gole yaklaştı ancak Drinkwater'ın vuruşu üst direği salladı. 6 dakika sonra bu kez Norwich direği geçemedi. Nelson Oliverira'nın vuruşunda top üst direkten geri geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 55. dakikasında şık bir gole imza atan Batshuayi, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. 90+4. dakikasında Maviler şok oldu. Topu kafayla ağlara yollayan Lewis, skora denge getirdi ve maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

92. dakikada Willian ceza sahasında yerde kalırken, hakem Graham Scott Brezilyalı oyuncuya aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi. Öte yandan bu pozisyonda VAR sistemi kullanılmaması tepki çekti.

Mücadelenin ilk uzatma devresinde skor değişmezken; 117. dakikada Pedro ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, 120+1. dakikada da peş peşe iki sarı kartın ardından Morata kırmızı kartla cezalandırıldı ve Chelsea maçı 9 kişi tamamladı.

Eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Chelsea adına Willian, David Luiz, Azpilicuetaa, Kante ve Hazard atışları gole çevirdi.

Norwich'te ise Maddison, Vrancic ve Murphy vuruşları gole çevirirken, Oliveira ise atıştan yararlanamadı.

Rakibine penaltılarda 5-3, toplamda 6-4lük üstünlük sağlayan Chelsea, kupada adını 4. tura yazdırdı.

Chelsea 1 - 1 Norwich City
55' 1 - 0 Michy Batshuayi
90+4' 1 - 1 Jamal Lewis

 

AJANSSPOR

Futbol

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ