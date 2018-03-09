Chelsea manejeri Antonio Conte hakkında flaş iddia!
Şampiyonlar Ligi'ne ikinci turda veda ederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint Germain'de teknik direktör Unai Emery'nin koltuğu sallanıyor. Fransız basını, PSG yönetiminin Emery yerine getirmeyi düşündüğü ismin ise Chelsea'nin hocası Antonio Conte olduğunu yazdı.
Parc des Princes'te Real Madrid'e 2-1 yenilerek şampiyonluk parolasıyla çıktığı Şampiyonlar Ligi'ne henüz ikinci turda veda eden Paris Saint Germain'de teknik direktör Unai Emery hedef tahtasına oturtuldu.
Fransız basınında yer alan iddialara göre PSG yönetimi, bu başarısızlığın sorumlusu olarak gördüğü Emery'i sezon sonunda kesinlikle göndermeyi planlıyor.
Dünyaca ünlü spor gazetesi L'équipe ise manşetten verdiği haberde Emery'nin yerine geçecek isim konusunda en iddialısının Chelsea menajeri Antonio Conte olduğunu yazdı.
Haberde PSG yönetiminin Conte'nin erkek kardeşi Gianluca ile görüştüğü ve önümüzdeki hafta içinde de tecrübeli teknik adamın menajerinin Paris'e gelerek kulüple masaya oturacağı kaydedildi.
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