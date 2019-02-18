Chelsea - Manchester United
İngiltere futbolunun iki ezeli rakibi Chelsea ve Manchester United, FA Cup 5. Tur mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Manchester United'a karşı oynadığı son 10 maçta sadece 2 kez kaybeden Chelsea, üç maçı ise beraberlikle tamamladı. Mavi Beyazlı takım, evinde oynadığı son 5 maçta ise sadece bir beraberlik aldı.
İngiltere FA Cup 5. Tur mücadelesi kapsamında Chelsea ve Manchester United karşı karşıya geliyor. Saat 22.30'da başlayan mücadelenin Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Chelsea: Kepa, Apilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard
M. United: Romero, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford.
Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de 27 haftada 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor.
Liverpool, averaj farkıyla Manchester City'nin arkasında yer alıyor.
Tottenham'ın 60 puana sahip olduğu ligde Manchester United 51, Arsenal ve Chelsea 50'şer puanla sıralanıyor.
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