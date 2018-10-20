Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea Manchester United maçı ile İngilter Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. İngiliz futbolunun iki köklü takımının mücadelesine tanık edecek olan Chelsea Manchester United maçı, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, dünya çapında takip edilecek olan Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar
Chelsea Manchester United maçı ile Premir Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl puan farkının açılmasıyla City'ye şampiyonluğu hediye eden Chelsea ve Manchester United, bu yıl takımlarına yaptıkları takviyelerle puan avantajlarını korumak istiyor. İşte, bu çerçevede normal bir derbiden daha eforlu geçmesi beklenen Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlayacak. 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
CHELSEA, MANCHESTER UNITED’I AĞIRLIYOR
Premier Lig’in 9’uncu haftasında ligde averajla ikinci sırada yer alan Chelsea, sahasında Manchester United’ı bugün TSİ 14.30’da ağırlayacak. İlk 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea’nin bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılması üzerine tarihinde üçüncü kez ilk 9 maçını yenilgisiz tamamlamış olacak. İngiliz ekibi, daha önce 2005-06 ve 2014-15 sezonlarında ilk 9 haftada mağlubiyet almamış ve bu iki sezonu da şampiyon tamamlamıştı. Manchester United ise ligin ilk 8 karşılaşmasında topladığı 13 puan ile 8’inci sırada yer alırken, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. United’ın performansı İngiliz futbolseverler tarafından eleştirilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun ise takımdan ayrılacağı iddiaları var. Portekizli teknik adam daha önce eski takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son beş resmi maçın dördünü kaybederken, bu yenilgilerin üçünü Stamford Bridge’de Chelsea karşısında aldı.
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