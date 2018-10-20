Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
20.10.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Manchester United maçı ile İngilter Premier Lig'de 9. hafta heyecanı yaşanıyor. İngiliz futbolunun iki köklü takımının mücadelesine tanık edecek olan Chelsea Manchester United maçı, Türkiye'den de izlenebilecek. Peki, dünya çapında takip edilecek olan Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar

 Chelsea Manchester United maçı ile Premir Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geçtiğimiz yıl puan farkının açılmasıyla City'ye şampiyonluğu hediye eden Chelsea ve Manchester United, bu yıl takımlarına yaptıkları takviyelerle puan avantajlarını korumak istiyor. İşte, bu çerçevede normal bir derbiden daha eforlu geçmesi beklenen Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 9. Hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge'de Manchester United'ı ağırlayacak. 20 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak olan mücadele, S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

CHELSEA, MANCHESTER UNITED’I AĞIRLIYOR

Premier Lig’in 9’uncu haftasında ligde averajla ikinci sırada yer alan Chelsea, sahasında Manchester United’ı bugün TSİ 14.30’da ağırlayacak. İlk 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Chelsea’nin bu karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılması üzerine tarihinde üçüncü kez ilk 9 maçını yenilgisiz tamamlamış olacak. İngiliz ekibi, daha önce 2005-06 ve 2014-15 sezonlarında ilk 9 haftada mağlubiyet almamış ve bu iki sezonu da şampiyon tamamlamıştı. Manchester United ise ligin ilk 8 karşılaşmasında topladığı 13 puan ile 8’inci sırada yer alırken, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. United’ın performansı İngiliz futbolseverler tarafından eleştirilirken, teknik direktör Jose Mourinho’nun ise takımdan ayrılacağı iddiaları var. Portekizli teknik adam daha önce eski takımlarına karşı deplasmanda oynadığı son beş resmi maçın dördünü kaybederken, bu yenilgilerin üçünü Stamford Bridge’de Chelsea karşısında aldı.

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