Manchester United, Chelsea'yi 2 golle yıktı
İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda, Manchester United, son şampiyon Chelsea'yi 2-0 mağlup etti
Son şampiyon Chelsea, FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği Manchester United'ı ağırladı.
Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
FA Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar şöyle:
Manchester City
Manchester United
Watford
Brighton & Hove Albion
Millwall
Wolverhampton
Crystal Palace
Swansea City
Chelsea: Kepa, Apilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard
M. United: Romero, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford.
Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de 27 haftada 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor.
Liverpool, averaj farkıyla Manchester City'nin arkasında yer alıyor.
Tottenham'ın 60 puana sahip olduğu ligde Manchester United 51, Arsenal ve Chelsea 50'şer puanla sıralanıyor.
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