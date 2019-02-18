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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.02.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

Manchester United, Chelsea'yi 2 golle yıktı

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Manchester United, Chelsea'yi 2 golle yıktı

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda, Manchester United, son şampiyon Chelsea'yi 2-0 mağlup etti

Son şampiyon Chelsea, FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği Manchester United'ı ağırladı. 

Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

FA Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar şöyle: 

Manchester City
Manchester United
Watford
Brighton & Hove Albion
Millwall
Wolverhampton
Crystal Palace
Swansea City

Chelsea: Kepa, Apilicueta, Luiz, Rudiger, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Higuain, Hazard

M. United: Romero, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Pogba, Mata, Lukaku, Rashford.

Manchester United, Chelseayi 2 golle yıktı

Karşılaşmalara ara verilen İngiltere Premier Lig'de 27 haftada 65 puan toplayan Manchester City, maç fazlasıyla liderlikte bulunuyor.
Liverpool, averaj farkıyla Manchester City'nin arkasında yer alıyor.

Tottenham'ın 60 puana sahip olduğu ligde Manchester United 51, Arsenal ve Chelsea 50'şer puanla sıralanıyor.


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