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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.09.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Valencia maçı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verecek bir mücadele sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler Chelsea Valencia maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea ve Valencia, Avrupa kupalarında daha önce altı kez karşılaşırken, Valencia bu maçların hiçbirini kazanamadı. Chelsea'nin Avrupa kupalarında maç kaybetmeden en fazla maçta karşı karşıya geldiği iki rakibinden biri Valencia.

Chelsea, geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçın hiçbirini kaybetmedi. Chelsea geçen sezon Avrupa Ligi'nde 12 maç kazanırken, ön eleme turları hariç bir büyük Avrupa turnuvası sezonunda daha fazla maç kazanan tek takım vardı: Atletico Madrid. Valencia, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 18 maçın sadece ikisini kazanabildi. İspanyol ekibinin bu iki galibiyeti 2002'de Şampiyonlar Ligi'nde ve 2012'de Avrupa Ligi'nde gelmişti.

Chelsea Valencia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Valencia maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Valencia, art arda üç kez katıldıkları 2012/13 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya iki sezon boy gösterecek. Şampiyonlar Ligi'nde en az 100 maça çıkan 21 takım arasında maç başına gol ortalaması en yüksek dördüncü takım Chelsea. İngiliz ekibinin bu alanda önünde yer alan takımlar: Real Madrid, Barcelona ve Bayern Munich. Chelsea forveti Olivier Giroud geçen sezon Avrupa Ligi'nde 14 maçta 11 gol ile en golcü oyuncu olmuştu. Giroud, bundan önce Şampiyonlar Ligi'ndeki altı sezonunda toplam 30 maçta 12 gol atabilmişti. Valencia oyuncusu Carlos Soler, takımının geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında attığı altı golün dördüne direkt katkı yaptı. Frank Lampard, teknik direktör olarak kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Lampard daha önce oyuncu olarak turnuvada 102 maça çıkmış ve Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takımın formasıyla en az 100 maça çıkan 22 oyuncudan biri olmuştu

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