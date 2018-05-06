Chelsea-Liverpool maçına iddaa oynayacaklar dikkat!
Dün Tottenham kaybedince Şampiyonlar Ligi ümidi artan Chelsea, Salah önderliğindeki Liverpool'u ağırlıyor.
- Cezasını tamamlayan Marcos Alonso yeniden ilk 11'de olacak.
- Sakatlıkları devam eden David Luiz ve Ethan Ampadu kadroda yok.
- Eğer bugün kazanırlarsa, Liverpool karşısındaki 50. galibiyetlerini almış olacaklar.
- Son 4 resmi maçını kazanan Chelsea, Stamford Bridge'de oynadığı son 2 lig maçından sadece 1 puan çıkartabildi.
Liverpool
- Joe Gomez, Joel Matip, Emre Can, Alex Oxlade-Chamberlain ve Adam Lallana sakat.
- Aralarındaki son 13 lig maçında da Chelsea'den gol yediler.
- Şampiyonlar Ligi sonrası çıktıkları son 11 maçın sadece 3'ünü kazanabildiler. (6 beraberlik - 2 mağlubiyet)
- 20 takımlı sezonlardaki gol rekoruna 4 isim ortak. (Salah, Ronaldo, Suarez & Shearer - 31 gol)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle