Chelsea Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig’de haftanın en önemli mücadelesi Chelsea ile Liverpool arasında yapılacak. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Valencia'ya 1-0 yenilen Chelsea, sahasında Liverpool'a karşı galip gelerek, maçtan üç puanla ayrılmak istiyor. Peki, Chelsea Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Premier Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. 2019-2020 sezonunda 5’te 5 yaparak formda bir grafik çizen Liverpool, bu akşam Chelsea deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. İşte, Chelsea Liverpool maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
İngiltere Premier Lig'de 6. haftanın en önemli maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ ile 18:30'da başlayacak müsabaka, TRTSPOR'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Willian, Abraham
Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
SAKAT OYUNCULARIN DURUMU
Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde de Valencia 1-0 yenilen mavililerde Antonio Rüdiger ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Reece James ile Hudson-Odoi de fit duruma ulaşmadıklarından eksikler arasındalar.
Lampard’ın hafta arası riske etmediği N’Golo Kante’ye forma vermesi bekleniyor.
Ligdeki 5 maçın 5’ini de kazanarak liderlik koltuğuna oturan Liverpool, son olarak Newcastle’ı 3-1 mağlup etmişti ama hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Napoli karşısında 2-0’la kimsenin beklemediği bir yenilgi aldılar.
Ligde 15 gol kaydedip kalesinde 4 gol gören Klopp’un takımında Alisson, Clyne, Keita ve Origi’nin sakatlıkları var.
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