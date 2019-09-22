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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
22.09.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Chelsea Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Chelsea Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de haftanın en önemli mücadelesi Chelsea ile Liverpool arasında yapılacak. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Valencia'ya 1-0 yenilen Chelsea, sahasında Liverpool'a karşı galip gelerek, maçtan üç puanla ayrılmak istiyor. Peki, Chelsea Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. 2019-2020 sezonunda 5’te 5 yaparak formda bir grafik çizen Liverpool, bu akşam Chelsea deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. İşte, Chelsea Liverpool maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig'de 6. haftanın en önemli maçında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ ile 18:30'da başlayacak müsabaka, TRTSPOR'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MAÇIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Willian, Abraham

Liverpool: Adrian, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde de Valencia 1-0 yenilen mavililerde Antonio Rüdiger ve Ruben Loftus-Cheek sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekken, Reece James ile Hudson-Odoi de fit duruma ulaşmadıklarından eksikler arasındalar.

Lampard’ın hafta arası riske etmediği N’Golo Kante’ye forma vermesi bekleniyor.

Ligdeki 5 maçın 5’ini de kazanarak liderlik koltuğuna oturan Liverpool, son olarak Newcastle’ı 3-1 mağlup etmişti ama hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Napoli karşısında 2-0’la kimsenin beklemediği bir yenilgi aldılar.

Ligde 15 gol kaydedip kalesinde 4 gol gören Klopp’un takımında Alisson, Clyne, Keita ve Origi’nin sakatlıkları var.

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